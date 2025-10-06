Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Перинатальный центр в Сумах — детали от Ермака

РФ атаковала Перинатальный центр в Сумах — детали от Ермака

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:15
Перинатальный центр в Сумах 6 октября атаковали россияне
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 6 октября атаковали Сумы. В результате вражеского удара загорелась крыша Перинатального центра.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Сум 6 октября

Ермак рассказал, что в результате российского удара по Сумах загорелась крыша Перинатального центра. Известно, что на время атаки внутри находились 11 детей, 35 пациенток и 120 работников.

По словам руководитель ОПУ, всем удалось спуститься в укрытие. Сейчас обстрел города продолжается, поэтому местных призывают находиться в бомбоубежищах.

Обстріл Перинатального центру в Сумах 6 жовтня
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, поздно вечером 5 октября россияне атаковали отделение "Новой почты" в Донецкой области. В помещении возник масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 6 октября оккупанты ударили по Харькову дронами. В результате обстрелов есть пострадавшие и повреждены жилые дома.

Андрей Ермак Сумы обстрелы родильный дом война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации