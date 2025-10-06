Перинатальный центр в Сумах 6 октября атаковали россияне

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 6 октября атаковали Сумы. В результате вражеского удара загорелась крыша Перинатального центра.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак рассказал, что в результате российского удара по Сумах загорелась крыша Перинатального центра. Известно, что на время атаки внутри находились 11 детей, 35 пациенток и 120 работников.

По словам руководитель ОПУ, всем удалось спуститься в укрытие. Сейчас обстрел города продолжается, поэтому местных призывают находиться в бомбоубежищах.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, поздно вечером 5 октября россияне атаковали отделение "Новой почты" в Донецкой области. В помещении возник масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 6 октября оккупанты ударили по Харькову дронами. В результате обстрелов есть пострадавшие и повреждены жилые дома.