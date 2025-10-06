Відео
Україна
Головна Армія РФ атакувала Перинатальний центр в Сумах — деталі від Єрмака

РФ атакувала Перинатальний центр в Сумах — деталі від Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:15
Перинатальний центр в Сумах 6 жовтня атакували росіяни
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 6 жовтня атакували Суми. Внаслідок ворожого удару загорівся дах Перинатального центру.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram. 

Читайте також:

Обстріл Сум 6 жовтня

Єрмак розповів, що внаслідок російського удару по Сумах загорівся дах Перинатального центру. Відомо, що на час атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників.

За словами керівник ОПУ, усім вдалося спуститися в укриття. Наразі обстріл міста триває, тому місцевих закликають перебувати в бомбосховищах. 

Обстріл Перинатального центру в Сумах 6 жовтня
Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня росіяни атакували відділення "Нової пошти" на Донеччині. У приміщенні виникла масштабна пожежа. 

Крім того, у ніч проти 6 жовтня окупанти вдарили по Харкову дронами. Внаслідок обстрілів є постраждалі та пошкоджені житлові будинки. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
