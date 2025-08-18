Видео
Главная Армия РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько целей сбила ПВО

РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:36
Ночной обстрел Украины 18 августа — сколько целей сбила ПВО
Противовоздушная оборона Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 18 августа атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 18 августа

Российские захватчики атаковали четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 140 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічна атака окупантів 18 серпня
Количество сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что зафиксировано попадание российских ракет и ударных дронов на 25 локациях в нескольких областях:

  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Киевской.
null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли удары баллистикой по Запорожью. Враг ранил шесть человек.

Кроме того, захватчики атаковали Индустриальный район Харькова, убив пять человек.

война Украина обстрелы оккупанты ПВО Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
