Ночной обстрел Украины 18 августа — сколько целей сбила ПВО

РФ атаковала дронами и баллистикой — сколько целей сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 18 августа атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 18 августа
Российские захватчики атаковали четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 140 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что зафиксировано попадание российских ракет и ударных дронов на 25 локациях в нескольких областях:
- Донецкой;
- Харьковской;
- Сумской;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Киевской.
Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли удары баллистикой по Запорожью. Враг ранил шесть человек.
Кроме того, захватчики атаковали Индустриальный район Харькова, убив пять человек.
Читайте Новини.LIVE!