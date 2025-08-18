Ночной обстрел Украины 18 августа — сколько целей сбила ПВО

Противовоздушная оборона Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 18 августа атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 18 августа

Российские захватчики атаковали четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 140 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что зафиксировано попадание российских ракет и ударных дронов на 25 локациях в нескольких областях:

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Днепропетровской;

Одесской;

Киевской.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли удары баллистикой по Запорожью. Враг ранил шесть человек.

Кроме того, захватчики атаковали Индустриальный район Харькова, убив пять человек.