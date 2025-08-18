Нічний обстріл України 18 серпня — скільки цілей збила ППО

РФ атакувала дронами та балістикою — скільки цілей збила ППО
Російські окупанти у ніч проти 18 серпня атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 18 серпня
Російські загарбники атакували чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 140 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.
Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано влучання російських ракет та ударних дронів на 25 локаціях у декількох областях:
- Донецькій;
- Харківській;
- Сумській;
- Дніпропетровській;
- Одеській;
- Київській.
Нагадаємо, зранку 18 серпня російські окупанти завдали удари балістикою по Запоріжжю. Ворог поранив шістьох людей.
Крім того, загарбники атакували Індустріальний район Харкова, вбивши пʼятьох осіб.
