Головна Армія РФ атакувала дронами та балістикою — скільки цілей збила ППО

РФ атакувала дронами та балістикою — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:36
Нічний обстріл України 18 серпня — скільки цілей збила ППО
Протиповітряна оборона України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 18 серпня атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів 18 серпня

Російські загарбники атакували чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 140 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. 

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів 18 серпня
Кількість збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано влучання російських ракет та ударних дронів на 25 локаціях у декількох областях:

  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Сумській;
  • Дніпропетровській;
  • Одеській;
  • Київській.
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські окупанти завдали удари балістикою по Запоріжжю. Ворог поранив шістьох людей.

Крім того, загарбники атакували Індустріальний район Харкова, вбивши пʼятьох осіб.

війна Україна обстріли окупанти ППО Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
