Нічний обстріл України 18 серпня — скільки цілей збила ППО

Протиповітряна оборона України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 18 серпня атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака окупантів 18 серпня

Російські загарбники атакували чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 140 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано влучання російських ракет та ударних дронів на 25 локаціях у декількох областях:

Донецькій;

Харківській;

Сумській;

Дніпропетровській;

Одеській;

Київській.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські окупанти завдали удари балістикою по Запоріжжю. Ворог поранив шістьох людей.

Крім того, загарбники атакували Індустріальний район Харкова, вбивши пʼятьох осіб.