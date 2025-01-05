Вечерний удар КАБов 4 января 2025 года по Семеновке на Черниговщине — что известно о последствиях атаки

Последствия обстрела Семеновки вечером 4 января 2025 года

Вечером в субботу, 4 января, россияне атаковали четырьмя КАБами пограничный город Семеновку. Целью врага стала центральная часть населенного пункта — жилой массив.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА В'ячеслав Чаус.

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Что известно об обстреле Семеновки вечером 4 января

Последствия обстрела Семеновки вечером 4 января 2025 года

По состоянию на 23:00 4 января известно о семерых раненых. Им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые специальные службы.

Последствия вечерней атаки КАБов на Семеновку 4 января 2025 года

В результате обстрела получили повреждения административное здание, больница, кафе, жилые дома и автомобили гражданских.

Последствия вечернего обстрела Семеновки 4 января 2025 года

Напомним, поздно вечером 4 января прогремели взрывы на Киевщине. Регион оказался под атакой ударных БпЛА. По вражеским целям работала ПВО.

Также мы сообщали, что 4 января россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Свесской общине Шосткинского района Сумской области. В результате этой атаки получили ранения десять человек, в частности два ребенка.