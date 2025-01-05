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РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

5 січня 2025 00:50
Чекарьова Марія - редактор
Вечірній удар КАБів 4 січня 2025 року по Семенівці на Чернігівщині — що відомо про наслідки атаки
Наслідки обстрілу Семенівки ввечері 4 січня 2025 року
Чекарьова Марія - редактор

Увечері в суботу, 4 січня, росіяни атакували чотирма КАБами прикордонне місто Семенівку. Ціллю ворога стала центральна частина населеного пункту — житловий масив.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Що відомо про обстріл Семенівки ввечері 4 січня

Наслідки обстрілу атаки КАБів на Семенівку ввечері 5 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Семенівки ввечері 4 січня 2025 року

Станом на 23:00 відомо про сімох поранених. Їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні спеціальні служби.

Наслідки удару КАБів по Семенівці ввечері 4 січня 2025 року
Наслідки вечірньої атаки КАБів на Семенівку 4 січня 2025 року

Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень адміністративна будівля, лікарня, кафе, житлові будинки та автомобілі цивільних.

Руйнування в Семенівці внаслідок атаки КАБів увечері 4 січня 2025 року
Наслідки вечірнього обстрілу Семенівки 4 січня 2025 року

Нагадаємо, пізно ввечері 4 січня пролунали вибухи на Київщині. Регіон опинився під атакою ударних БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО.

Також ми повідомляли, що 4 січня росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області. Унаслідок цієї атаки зазнали поранень десятеро людей, зокрема дві дитини.

В'ячеслав Чаус Чернігівська область обстріли атака КАБ руйнування

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00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

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