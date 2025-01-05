Вечірній удар КАБів 4 січня 2025 року по Семенівці на Чернігівщині — що відомо про наслідки атаки

Наслідки обстрілу Семенівки ввечері 4 січня 2025 року

Увечері в суботу, 4 січня, росіяни атакували чотирма КАБами прикордонне місто Семенівку. Ціллю ворога стала центральна частина населеного пункту — житловий масив.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Наслідки обстрілу Семенівки ввечері 4 січня 2025 року

Станом на 23:00 відомо про сімох поранених. Їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні спеціальні служби.

Наслідки вечірньої атаки КАБів на Семенівку 4 січня 2025 року

Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень адміністративна будівля, лікарня, кафе, житлові будинки та автомобілі цивільних.

Наслідки вечірнього обстрілу Семенівки 4 січня 2025 року

Нагадаємо, пізно ввечері 4 січня пролунали вибухи на Київщині. Регіон опинився під атакою ударних БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО.

Також ми повідомляли, що 4 січня росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області. Унаслідок цієї атаки зазнали поранень десятеро людей, зокрема дві дитини.