По мнению Максима Жорина из 3 ОШБр, рекрутинг не сможет заменить собой мобилизацию в ВСУ

Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ. Фото: Facebook/Максим Жорин

Реализация мобилизационных мер не может быть возложена исключительно на рекрутинговые центры. Хотя рекрутинг и упрощает этот процесс на государственном уровне, он не способен полностью его заменить.

Об этом в своем Telegram написал Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр.

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По его мнению, недостаточно полагаться только на добровольную мотивацию граждан, ведь никакой большой войне в истории не удалось обойтись исключительно добровольцами. Эффективность мобилизационной системы достигается только при условии ее тесной интеграции с процессами рекрутинга.

"Важной задачей является изменение общественного сознания. Кроме информационной политики, необходимо активизировать популяризацию подготовки гражданского населения к военным действиям. Приобретение необходимых навыков в процессе такой подготовки снимает вопросы мотивации к защите страны", — отметил Жорин.

По его мнению, прошедшие соответствующую подготовку граждане лишаются страхов, связанных с войной и военной службой, а также получают более глубокое понимание реальной ситуации. Формирование милитаризованного общества и массовое обучение граждан есть вопросы выживания страны и ее морально-волевого состояния.

Напомним, командир Второго штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук подчеркнул необходимость реформирования ВСУ для эффективного функционирования рекрутинговых центров. Он подчеркнул, что успешный рекрутинг возможен только при комплексном подходе и надлежащей организации подразделений.

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