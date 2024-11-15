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Рекрутинг не врятує мобілізацію — Жорін з 3 ОШБр назвав причини

15 листопада 2024 05:51
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Максима Жоріна з 3 ОШБр, рекрутинг не зможе замінити собою мобілізацію до ЗСУ
Максим Жорін, екскомандир полку АЗОВ. Фото: Facebook/Максим Жорін
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Реалізація мобілізаційних заходів не може бути покладена виключно на рекрутингові центри. Хоча рекрутинг і спрощує цей процес на державному рівні, він не здатний його повністю замінити. 

Про це у своєму Telegram написав Максима Жорін, екскомандир полку АЗОВ, майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр. 

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На його думку, недостатньо покладатися лише на добровільну мотивацію громадян, адже жодній великій війні в історії не вдалося обійтися виключно добровольцями. Ефективність мобілізаційної системи досягається лише за умови її тісної інтеграції з процесами рекрутингу.

"Важливим завданням є зміна суспільної свідомості. Окрім інформаційної політики, необхідно активізувати популяризацію підготовки цивільного населення до воєнних дій. Набуття необхідних навичок у процесі такої підготовки знімає питання мотивації до захисту країни", — зазначив Жорін.

На його думку, громадяни, які пройшли відповідну підготовку, позбавляються страхів, пов'язаних із війною та військовою службою, а також отримують більш глибоке розуміння реальної ситуації. Формування мілітаризованого суспільства та масове навчання громадян є питаннями виживання країни та її морально-вольового стану.

Нагадаємо, командир Другого штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук підкреслив необхідність реформування ЗСУ для ефективного функціонування рекрутингових центрів. Він наголосив, що успішний рекрутинг можливий лише за умови комплексного підходу та належної організації підрозділів. 

Раніше воїни Третьої штурмової показали кадри танкового бою з ворогом на Харківщині.

полк "Азов" мобілізація війна в Україні військовозобов'язані Рекрутинг

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