Обстрел Украины 18 ноября — сколько дронов и ракет выпустила РФ

В ночь на 18 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Силы обороны смогли сбить большинство БпЛА, однако зафиксированы попадания в ряде регионов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

РФ применила против Украины баллистику и дроны

В ночь с 17 на 18 ноября российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Ростовской и Воронежской областей РФ. Кроме ракет, враг применил 114 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей, которые взлетели с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и оккупированной Чауды в Крыму. Около 70 дронов составляли "Шахеды".

Атаку отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский дрон над северными, южными и восточными регионами страны.

Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА в 15 локациях. Также в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Напомним, Россия атаковала дронами Днепропетровскую область — в результате удара получили ранения два человека.

А также ночью под ударом врага оказалась Харьковщина — там известно о девяти пострадавших, среди которых несовершеннолетние.