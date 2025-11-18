Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ракеты и более 100 дронов РФ ночью атаковали Украину

Ракеты и более 100 дронов РФ ночью атаковали Украину

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 09:05
обновлено: 09:05
Обстрел Украины 18 ноября — сколько дронов и ракет выпустила РФ
Последствия удара РФ. Фото: ГСЧС

В ночь на 18 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Силы обороны смогли сбить большинство БпЛА, однако зафиксированы попадания в ряде регионов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

РФ применила против Украины баллистику и дроны

В ночь с 17 на 18 ноября российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Ростовской и Воронежской областей РФ. Кроме ракет, враг применил 114 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей, которые взлетели с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и оккупированной Чауды в Крыму. Около 70 дронов составляли "Шахеды".

Атаку отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский дрон над северными, южными и восточными регионами страны.

Атака РФ по Україні 18 листопада
Информация о сбитых дронах. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА в 15 локациях. Также в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Напомним, Россия атаковала дронами Днепропетровскую область — в результате удара получили ранения два человека.

А также ночью под ударом врага оказалась Харьковщина — там известно о девяти пострадавших, среди которых несовершеннолетние.

обстрелы ракеты дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации