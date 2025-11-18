Відео
Ракети та понад 100 дронів РФ вночі атакували Україну

Ракети та понад 100 дронів РФ вночі атакували Україну

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 09:05
Оновлено: 09:05
Обстріл України 18 листопада — скільки дронів і ракет випустила РФ
Наслідки удару РФ. Фото: ДСНС

У ніч проти 18 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Сили оборони змогли збити більшість БпЛА, проте зафіксовані влучання у низці регіонів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

РФ застосувала проти України балістику та дрони

У ніч з 17 на 18 листопада російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Ростовської та Воронезької областей РФ. Окрім ракет, ворог застосував 114 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей, які злетіли з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та окупованої Чауди в Криму. Близько 70 дронів становили "Шахеди".

Атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, українська ППО збила або подавила 101 ворожий дрон над північними, південними та східними регіонами країни.

Атака РФ по Україні 18 листопада
Інформація про збиті дрони. Фото: ПС ЗСУ

Попри високу ефективність оборони, зафіксовано влучання 4 ракет і 13 ударних БпЛА у 15 локаціях. Також у двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, Росія атакувала дронами Дніпропетровщину — внаслідок удару отримали поранення двоє людей.

А також вночі під ударом ворога опинилася Харківщина  — там відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких неповнолітні.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
