Атака дронів по Дніпропетровщині 18 листопада — які наслідки

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені
У ніч проти 18 листопада Дніпропетровщина зазнала атаки російських безпілотників. Унаслідок ударів постраждали мирні мешканці та значно пошкоджено цивільну інфраструктуру в декількох громадах області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
У Дніпрі внаслідок атаки зазнали руйнувань транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, об'єкти інфраструктури, шість багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 автомобілів. Ще три авто повністю знищено.
Поранення дістали двоє людей — 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, російський удар зруйнував будівлю регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпра". Там сталася пожежа, повилітали вікна та було пошкоджено дах, повідомили у медіа.
У Новоолександрівській громаді загорілася територія приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів.
На Нікопольщині російські війська били FPV-дронами та артилерією, атакувавши райцентр, Покровську й Червоногригорівську громади.
За даними Повітряного командування, оборонці неба знищили над областю 33 ворожі безпілотники.
Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала Нікополь артилерією — внаслідок удару загинули двоє людей.
А також в ніч проти 18 листопада окупанти атакували Харківщину. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких неповнолітні.
