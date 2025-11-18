Атака дронів по Дніпропетровщині 18 листопада — які наслідки

Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 18 листопада Дніпропетровщина зазнала атаки російських безпілотників. Унаслідок ударів постраждали мирні мешканці та значно пошкоджено цивільну інфраструктуру в декількох громадах області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

У Дніпрі внаслідок атаки зазнали руйнувань транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, об'єкти інфраструктури, шість багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 автомобілів. Ще три авто повністю знищено.

Знищене авто внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Поранення дістали двоє людей — 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, російський удар зруйнував будівлю регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпра". Там сталася пожежа, повилітали вікна та було пошкоджено дах, повідомили у медіа.

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Новоолександрівській громаді загорілася територія приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів.

На Нікопольщині російські війська били FPV-дронами та артилерією, атакувавши райцентр, Покровську й Червоногригорівську громади.

Пошкоджений внаслідок удару РФ будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

За даними Повітряного командування, оборонці неба знищили над областю 33 ворожі безпілотники.

Нагадаємо, напередодні російська армія атакувала Нікополь артилерією — внаслідок удару загинули двоє людей.

А також в ніч проти 18 листопада окупанти атакували Харківщину. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких неповнолітні.