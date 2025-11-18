Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 08:07
обновлено: 09:04
Атака дронов по Днепропетровщине 18 ноября - какие последствия
Последствия атаки РФ по Днепру. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 18 ноября Днепропетровщина подверглась атаке российских беспилотников. В результате ударов пострадали мирные жители и значительно повреждена гражданская инфраструктура в нескольких громадах области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Днепропетровщины

В Днепре в результате атаки подверглись разрушениям транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины, киоски, заведение общественного питания, объекты инфраструктуры, шесть многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей. Еще три авто полностью уничтожены.

Обстріл Дніпра 18 листопада - фото наслідків
Уничтоженное авто в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Ранения получили два человека — 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российский удар разрушил здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра". Там произошел пожар, повылетали окна и была повреждена крыша, сообщили в медиа.

Нічна атака на Дніпро 18 листопада - фото
Пожар в результате российского обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

В Новоалександровской громаде загорелась территория частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов.

На Никопольщине российские войска били FPV-дронами и артиллерией, атаковав райцентр, Покровскую и Червоногригорьевскую громады.

Атака дронів на Дніпропетровщину 18 листопада - фото
Поврежденный в результате удара РФ дом. Фото: Днепропетровская ОВА

По данным Воздушного командования, защитники неба уничтожили над областью 33 вражеских беспилотника.

Напомним, накануне российская армия атаковала Никополь артиллерией — в результате удара погибли два человека.

А также в ночь на 18 ноября оккупанты атаковали Харьковскую область. Известно о девяти пострадавших, среди которых несовершеннолетние.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации