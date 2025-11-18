Атака дронов по Днепропетровщине 18 ноября - какие последствия

Последствия атаки РФ по Днепру. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 18 ноября Днепропетровщина подверглась атаке российских беспилотников. В результате ударов пострадали мирные жители и значительно повреждена гражданская инфраструктура в нескольких громадах области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Последствия обстрела Днепропетровщины

В Днепре в результате атаки подверглись разрушениям транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины, киоски, заведение общественного питания, объекты инфраструктуры, шесть многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей. Еще три авто полностью уничтожены.

Уничтоженное авто в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Ранения получили два человека — 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российский удар разрушил здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра". Там произошел пожар, повылетали окна и была повреждена крыша, сообщили в медиа.

Пожар в результате российского обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

В Новоалександровской громаде загорелась территория частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов.

На Никопольщине российские войска били FPV-дронами и артиллерией, атаковав райцентр, Покровскую и Червоногригорьевскую громады.

Поврежденный в результате удара РФ дом. Фото: Днепропетровская ОВА

По данным Воздушного командования, защитники неба уничтожили над областью 33 вражеских беспилотника.

Напомним, накануне российская армия атаковала Никополь артиллерией — в результате удара погибли два человека.

А также в ночь на 18 ноября оккупанты атаковали Харьковскую область. Известно о девяти пострадавших, среди которых несовершеннолетние.