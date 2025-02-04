Кредит Украине от Великобритании — ВР утвердила соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о предоставлении официального кредита для укрепления оборонных возможностей Украины. Проект поддержали 245 народных депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Правительство одобрило проект соглашения в конце января. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках соглашения Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов для закупки систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО и для создания ремонтных баз для военной техники и вооружения.

По его словам, эти базы будут расположены и в Украине, а выделенные средства значительно усилят оборонные возможности страны.

Напомним, в январе Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве.

Также правительство Британии обновило программу упрощения получения визы для украинских детей.