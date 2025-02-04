Кредит Україні від Великої Британії – ВР затвердила угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Верховна Рада схвалила угоду з Великою Британією про надання офіційного кредиту для зміцнення оборонних можливостей України. Проєкт підтримали 245 народних депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Уряд схвалив проєкт угоди наприкінці січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в рамках угоди Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів для закупівлі систем протиповітряної оборони, ракет до ППО та для створення ремонтних баз для військової техніки і озброєння.

За його словами, ці бази будуть розташовані й в Україні, а виділені кошти значно посилять оборонні можливості країни.

Нагадаємо, у січні Україна підписала угоду з Британією про 100-річне партнерство.

Також уряд Британії оновив програму спрощення отримання візи для українських дітей.