Для справедливого миру в Україні потрібно зміцнити її обороноздатність, заявив прем'єр Великої Британії

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Для того, щоб Україна була в змозі отримати справедливий мир, треба добре підтримувати її обороноздатність. Польща в цьому аспекті робить величезний внесок.

Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Укрінформ.

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За словами Стармера, Велика Британія непохитно продовжуватиме підтримувати Україну. Він висловив щиру вдячність Польщі за значний внесок у допомогу та оборону України.

Стармер наголосив на необхідності "миру через силу", який має бути досягнутий на умовах України. Для цього, на його думку, необхідно забезпечити Україну всіма необхідними засобами самооборони та стримування Росії в майбутньому.

Прем’єр-міністр Великої Британії також підкреслив ключову роль оборони України для безпеки Європи загалом, особливо враховуючи теперішнє головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке зосереджено на питаннях безпеки.

Крім того, пан Стармер підтвердив прихильність Великої Британії до розвитку оборонного співробітництва з Польщею. Він повідомив про відкриття незабаром у Брістолі спільного програмного бюро, яке буде займатися реалізацією нових оборонних проєктів для Польщі.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції після зустрічі зі Стармером пояснив причину, чому для України важливе навіть запрошення про вступ в НАТО.

Також лідери країн зустрілися з виробниками українських дронів. Йдеться про дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів.