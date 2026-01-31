Видео
Главная Армия ПВО уничтожила почти 10 тыс. воздушных целей РФ в январе — видео

ПВО уничтожила почти 10 тыс. воздушных целей РФ в январе — видео

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:34
В Воздушных силах назвали, сколько целей РФ было уничтожено в январе
Украинская авиация. Фото: кадр из видео

В течение января противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила почти 10 тысяч воздушных целей российских оккупантов. Авиацией было совершено 614 самолетовылетов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook в субботу, 31 января.

Ликвидация российских воздушных целей в январе

За январь ПВО Украины уничтожила 9707 воздушных целей России:

  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • девять крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 37 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • десять крылатых ракет "Калибр";
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • шесть крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2725 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 565 разведывательных БпЛА.

Кроме того, удалось ликвидировать значительное количество дронов других типов.

В течение января авиация Воздушных сил ВСУ осуществили 614 вылетов:

  • около 460 — на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 90 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 392 воздушные цели: 11 крылатых ракет и 381 БпЛА. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 января российские оккупанты атаковали Украину дронами. ПВО уничтожила более 60 целей.

А 30 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в нескольких городах усилят защиту от российских дронов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
