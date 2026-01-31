У Повітряних силах назвали, скільки цілей РФ було знищено у січні

Українська авіація. Фото: кадр з відео

Упродовж січня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила майже 10 тисяч повітряних цілей російських окупантів. Авіацією було здійснено 614 літаковильотів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Facebook у суботу, 31 січня.

Ліквідація російських повітряних цілей у січні

За січень ППО України знищила 9707 повітряних цілей Росії:

13 крилатих ракет Х-101;

девʼять крилатих ракет Х-22/Х-32;

37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

десять крилатих ракет "Калібр";

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

шість крилатих ракет "Іскандер-К"

2725 ударних БпЛА типу Shahed;

565 розвідувальних БпЛА.

Крім того, вдалося ліквідувати значну кількість дронів інших типів.

Упродовж січня авіація Повітряних сил ЗСУ здійснили 614 вильотів:

близько 460 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 січня російські окупанти атакували Україну дронами. ППО знищила понад 60 цілей.

А 30 січня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у декількох містах посилять захист від російських дронів.