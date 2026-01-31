У Повітряних силах назвали, скільки цілей РФ було знищено у січні

ППО знищила майже 10 тис. повітряних цілей РФ у січні — відео
Упродовж січня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила майже 10 тисяч повітряних цілей російських окупантів. Авіацією було здійснено 614 літаковильотів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Facebook у суботу, 31 січня.
Ліквідація російських повітряних цілей у січні
За січень ППО України знищила 9707 повітряних цілей Росії:
- 13 крилатих ракет Х-101;
- девʼять крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- десять крилатих ракет "Калібр";
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- шість крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2725 ударних БпЛА типу Shahed;
- 565 розвідувальних БпЛА.
Крім того, вдалося ліквідувати значну кількість дронів інших типів.
Упродовж січня авіація Повітряних сил ЗСУ здійснили 614 вильотів:
- близько 460 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 31 січня російські окупанти атакували Україну дронами. ППО знищила понад 60 цілей.
А 30 січня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у декількох містах посилять захист від російських дронів.
