Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ППО знищила майже 10 тис. повітряних цілей РФ у січні — відео

ППО знищила майже 10 тис. повітряних цілей РФ у січні — відео

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:34
У Повітряних силах назвали, скільки цілей РФ було знищено у січні
Українська авіація. Фото: кадр з відео

Упродовж січня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила майже 10 тисяч повітряних цілей російських окупантів. Авіацією було здійснено 614 літаковильотів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Facebook у суботу, 31 січня.

Реклама
Читайте також:

Ліквідація російських повітряних цілей у січні

За січень ППО України знищила 9707 повітряних цілей Росії:

  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • девʼять крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • десять крилатих ракет "Калібр";
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • шість крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2725 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 565 розвідувальних БпЛА.

Крім того, вдалося ліквідувати значну кількість дронів інших типів.

Упродовж січня авіація Повітряних сил ЗСУ здійснили 614 вильотів:

  • близько 460 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БпЛА. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 січня російські окупанти атакували Україну дронами. ППО знищила понад 60 цілей.

А 30 січня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у декількох містах посилять захист від російських дронів.

війна обстріли ППО ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації