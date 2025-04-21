По мнению Андрея Коваленко, Путину не удалось использовать нарушение перемирия, чтобы обвинить Украину

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Фото: Скриншот

Российским оккупантам не удалось провернуть информационную операцию, чтобы подставить ВСУ и обвинить в срыве так называемого "перемирия". Главное, что Путину не удалось это сделать в западном информационном поле.

Об этом написал в своем Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

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В чем ошиблись оккупанты

По словам Коваленко, сама РФ не придерживалась Пасхального перемирия, которое и объявила. На ключевых направлениях оккупанты продолжали попытки наступать и привлекали артиллерию. Кроме того, армия РФ, пользуясь затишьем, в некоторых местах вела подготовку к будущим наступательным действиям.

"Конечно, если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "Пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней. И, конечно же, очень целесообразным является предложение президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским", — отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко еще раз отметил, что попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле, и это важно.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США довольны так называемым "Пасхальным перемирием" Путина. США остаются преданными полному прекращению огня.

Так президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов.