На думку Андрія Коваленка, Путіну не вдалося використати порушення перемир'я, щоб звинуватити Україну

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Фото: Скриншот

Російським окупантам не вдалося провернути інформаційну операцію, щоб підставити ЗСУ та звинуватити у зриві так званого "перемир'я". Головне, що Путіну не вдалося це зробити в західному інформаційному полі.

Про це написав у своєму Telegram керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

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За словами Коваленка, сама РФ не дотримувалась Великодного перемир'я, яке й оголосила. На ключових напрямках окупанти продовжували спроби наступати та залучали артилерію. Крім того, армія РФ, користуючись затишшям, у деяких місцях вела підготовку до майбутніх наступальних дій.

"Звісно, якби Росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир‘я" для початку можна було б продовжити на 30 днів. І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних", — зазначив керівник ЦПД.

Коваленко ще раз зазначив, що спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі, і це важливо.

Раніше повідомлялося, що у Держдепі США задоволені так званим "Великодним перемир'ям" Путіна. США залишаються відданими повному припиненню вогню.

Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів.