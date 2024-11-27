Министры G7 осудили ядерный шантаж Путина и пообещали Украине замороженные средства РФ

Зафиксирован полет межконтинентальной ракеты РФ. Фото: Скриншот

Министры иностранных дел стран Большой семерки выразили поддержку Украине и осудили то, что они назвали "безответственной и угрожающей ядерную риторику" России. Также они надеются приступить к распределению средств из пакета кредитов в размере 50 миллиардов долларов с замороженных российских активов до конца года.

Об этом сообщает Reuters.

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Министры G7 предупредили, что поддержка России со стороны Северной Кореи означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности и призвали Китай, давнего союзника Северной Кореи, действовать против нее.

"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним доказательством ее безрассудного и эскалационного поведения", — говорится в совместном заявлении в завершение встречи.

В G7 заверили в непогрешимости поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Министры G7 добавили, что они надеются приступить к распределению средств из пакета кредитов в размере 50 миллиардов долларов с замороженных российских активов до конца года. Они также пообещали действовать против групп, помогающих России избежать санкций, наложенных на нее после ее вторжения в Украину.

Ранее издание Politico писало, что Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы. В обмен он желает получить помощь в войне.

Напомним, по информации Forbes, общая стоимость полезного ископаемого в Украине — 14,8 триллиона долларов. Вместе с тем, отмечается, что государство уже давно не проводило оценку общей стоимости природных ресурсов.