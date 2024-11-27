Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ arrow

Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

27 листопада 2024 02:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Міністри G7 засудили ядерний шантаж Путіна та пообіцяли Україні заморожені кошти РФ
Зафіксований політ міжконтинентальної ракети РФ. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністри закордонних справ країн Великої сімки висловили підтримку Україні та засудили те, що вони назвали "безвідповідальною та загрозливою ядерну риторику" Росії. Також вони сподіваються розпочати розподіл коштів із пакета кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

В чому загроза ядерного шантажу

Міністри G7 попередили, що підтримка Росії з боку Північної Кореї означає небезпечне розширення конфлікту з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки, і закликали Китай, давнього союзника Північної Кореї, діяти проти неї.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним доказом її безрозсудної та ескалаційної поведінки", — йдеться у спільній заяві на завершення зустрічі.

У G7 завірили у непомильності підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Міністри G7 додали, що вони сподіваються розпочати розподіл коштів із пакета кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до кінця року. Вони також пообіцяли діяти проти груп, які допомагають Росії уникнути санкцій, накладених на неї після її вторгнення в Україну.

Раніше видання Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси. В обмін він хоче отримати допомогу у війні.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, загальна вартість корисних копалин, які є в Україні, — 14,8 трильйона доларів. Разом з тим зазначається, що держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів. 

кредити КНДР G7 ядерна зброя війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК