Міністри G7 засудили ядерний шантаж Путіна та пообіцяли Україні заморожені кошти РФ

Зафіксований політ міжконтинентальної ракети РФ. Фото: Скриншот

Міністри закордонних справ країн Великої сімки висловили підтримку Україні та засудили те, що вони назвали "безвідповідальною та загрозливою ядерну риторику" Росії. Також вони сподіваються розпочати розподіл коштів із пакета кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

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Міністри G7 попередили, що підтримка Росії з боку Північної Кореї означає небезпечне розширення конфлікту з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки, і закликали Китай, давнього союзника Північної Кореї, діяти проти неї.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним доказом її безрозсудної та ескалаційної поведінки", — йдеться у спільній заяві на завершення зустрічі.

У G7 завірили у непомильності підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.



Міністри G7 додали, що вони сподіваються розпочати розподіл коштів із пакета кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до кінця року. Вони також пообіцяли діяти проти груп, які допомагають Росії уникнути санкцій, накладених на неї після її вторгнення в Україну.

Раніше видання Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси. В обмін він хоче отримати допомогу у війні.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, загальна вартість корисних копалин, які є в Україні, — 14,8 трильйона доларів. Разом з тим зазначається, що держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів.