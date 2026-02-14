Вступление Украины в НАТО — Зеленский сделал заявление об армии

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия — самая сильная армия в Европе. По его словам, глупо держать такое войско вне НАТО.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Заявление Зеленского о вступлении в НАТО

"Украинская армия — самая сильная армия в Европе, благодаря нашим героям. И это просто глупо держать эту армию вне НАТО. Но пусть это будет ваше решение, а не решение Путина", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что поддержка Европы позволяет Украине получать необходимые средства для перехвата российских баллистических ракет.

"Большинство ракет к ПВО, которые могут остановить российские баллистические ракеты, поступают к нам благодаря PURL. И PURL существует благодаря Европе. Это правда. Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары. Спасибо всем, кто помогает нам", — заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T. Сейчас первоочередная задача — усиление энергетической безопасности и ПВО.

Также он рассказал, что россияне повредили все электростанции в Украине. У нас нет достаточно ракет для противовоздушной обороны.