Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Пусть это будет ваше решение — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Пусть это будет ваше решение — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:38
Вступление Украины в НАТО — Зеленский сделал заявление об армии
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия — самая сильная армия в Европе. По его словам, глупо держать такое войско вне НАТО.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Реклама
Читайте также:

Заявление Зеленского о вступлении в НАТО

"Украинская армия — самая сильная армия в Европе, благодаря нашим героям. И это просто глупо держать эту армию вне НАТО. Но пусть это будет ваше решение, а не решение Путина", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что поддержка Европы позволяет Украине получать необходимые средства для перехвата российских баллистических ракет.

"Большинство ракет к ПВО, которые могут остановить российские баллистические ракеты, поступают к нам благодаря PURL. И PURL существует благодаря Европе. Это правда. Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары. Спасибо всем, кто помогает нам", — заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T. Сейчас первоочередная задача — усиление энергетической безопасности и ПВО.

Также он рассказал, что россияне повредили все электростанции в Украине. У нас нет достаточно ракет для противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский НАТО армия война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации