Головна Армія Нехай це буде ваше рішення — Зеленський про вступ України в НАТО

Нехай це буде ваше рішення — Зеленський про вступ України в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:38
Вступ України до НАТО — Зеленський зробив заяву про армію
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія — найсильніша армія в Європі. За його словами, нерозумно тримати таке військо поза НАТО.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Читайте також:

Заява Зеленського про вступ до НАТО

"Українська армія — найсильніша армія в Європі, завдяки нашим героям. І це просто нерозумно тримати цю армію поза НАТО. Але нехай це буде ваше рішення, а не рішення Путіна", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що підтримка Європи дозволяє Україні отримувати необхідні засоби для перехоплення російських балістичних ракет.

"Більшість ракет до ППО, які можуть зупинити російські балістичні ракети, надходять до нас завдяки PURL. І PURL існує завдяки Європі. Це правда. Європа платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари. Дякую усім, хто допомагає нам", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T. Наразі першочергове завдання — посилення енергетичної безпеки та ППО. 

Також він розповів, що росіяни пошкодили усі електростанції в Україні. У нас немає достатньо ракет для протиповітряної оборони.

