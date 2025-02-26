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ВС ВСУ ликвидировали более сотни российских дронов за ночь

26 февраля 2025 09:32
Анастасия Постоенко - Редактор
Массированная атака России дронами 26 февраля — сколько удалось сбить ПВО
Украинские военные выслеживают воздушные цели в небе. Фото: ПС ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 26 февраля Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Всего было выпущено 177 вражеских БпЛА, среди которых ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Атака осуществлялась с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск в России.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 украинские оборонительные силы ликвидировали 110 ударных БпЛА типа Shahed и других беспилотников. В частности, сбитие зафиксировано в таких регионах:

  • Харьковская область
  • Полтавская область
  • Сумская область
  • Киевская область
  • Черниговская область
  • Черкасская область
  • Кировоградская область
  • Николаевская область
  • Херсонская область
  • Днепропетровская область
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Количество сбитых беспилотников. Фото: ПС ВСУ

Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, то есть не смогли достичь своих целей и не смогли атаковать какие-то объекты.

Несмотря на это, вражеская атака вызвала повреждения в Киевской, Харьковской, Кировоградской и Сумской областях. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему ВСУ не могут уничтожить в России заводы, где изготавливают "Шахеды".

Тем временем в Крыму россияне устанавливают на грузовиках пулеметы, которые снимают с кораблей, чтобы защитить свои объекты от атак украинских дронов.

ППО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
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