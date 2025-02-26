Массированная атака России дронами 26 февраля — сколько удалось сбить ПВО

ВС ВСУ ликвидировали более сотни российских дронов за ночь
В ночь на 26 февраля Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Всего было выпущено 177 вражеских БпЛА, среди которых ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Подробности об атаке на Украину 26 февраля
Атака осуществлялась с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск в России.
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 украинские оборонительные силы ликвидировали 110 ударных БпЛА типа Shahed и других беспилотников. В частности, сбитие зафиксировано в таких регионах:
- Харьковская область
- Полтавская область
- Сумская область
- Киевская область
- Черниговская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Николаевская область
- Херсонская область
- Днепропетровская область
Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, то есть не смогли достичь своих целей и не смогли атаковать какие-то объекты.
Несмотря на это, вражеская атака вызвала повреждения в Киевской, Харьковской, Кировоградской и Сумской областях. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему ВСУ не могут уничтожить в России заводы, где изготавливают "Шахеды".
Тем временем в Крыму россияне устанавливают на грузовиках пулеметы, которые снимают с кораблей, чтобы защитить свои объекты от атак украинских дронов.
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