Масована атака Росії дронами 26 лютого — скільки вдалося збити ППО

ПС ЗСУ ліквідували понад сотню російських дронів за ніч
У ніч на 26 лютого Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками по території України. Загалом було випущено 177 ворожих БпЛА, серед яких ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Подробиці про атаку на Україну 26 лютого
Атака здійснювалася з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 українські оборонні сили ліквідували 110 ударних БпЛА типу Shahed та інших безпілотників. Зокрема, збиття зафіксовані в таких регіонах:
- Харківська область
- Полтавська область
- Сумська область
- Київська область
- Чернігівська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Миколаївська область
- Херсонська область
- Дніпропетровська область
Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто не змогли досягти своїх цілей і не змогли атакувати якісь об'єкти.
Попри це, ворожа атака спричинила пошкодження у Київській, Харківській, Кіровоградській та Сумській областях. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому ЗСУ не можуть знищити в Росії заводи, де виготовляють "Шахеди".
Тим часом у Криму росіяни встановлюють на вантажівках кулемети, які знімають з кораблів, щоб захистити свої об'єкти від атак українських дронів.
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