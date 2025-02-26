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ПС ЗСУ ліквідували понад сотню російських дронів за ніч

26 лютого 2025 09:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масована атака Росії дронами 26 лютого — скільки вдалося збити ППО
Українські військові вистежують повітряні цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 26 лютого Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками по території України. Загалом було випущено 177 ворожих БпЛА, серед яких ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Атака здійснювалася з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 українські оборонні сили ліквідували 110 ударних БпЛА типу Shahed та інших безпілотників. Зокрема, збиття зафіксовані в таких регіонах:

  • Харківська область
  • Полтавська область
  • Сумська область
  • Київська область
  • Чернігівська область
  • Черкаська область
  • Кіровоградська область
  • Миколаївська область
  • Херсонська область
  • Дніпропетровська область
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Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, тобто не змогли досягти своїх цілей і не змогли атакувати якісь об'єкти.

Попри це, ворожа атака спричинила пошкодження у Київській, Харківській, Кіровоградській та Сумській областях. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому ЗСУ не можуть знищити в Росії заводи, де виготовляють "Шахеди".

Тим часом у Криму росіяни встановлюють на вантажівках кулемети, які знімають з кораблів, щоб захистити свої об'єкти від атак українських дронів.

ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
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