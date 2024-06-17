Просроченные военные документы, штрафы за нарушение

Оформление документов для призывников. Фото: LB.ua

Военнообязанный гражданин, вовремя не обновивший приписное свидетельство, заменив его на военный билет или временный документ, считается совершившим административное правонарушение. Его могут привлечь к ответственности и наказать штрафом в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Обновил данные с просроченным приписным

К юристам обратился за консультацией студент, имеющий просроченное приписное свидетельство.

"Я обновил данные в "Резерв+", в системе "Оберіг" имею статус "На учете", в розыске не нахожусь. Какую ответственность я должен понести согласно новому законодательству?" — заинтересовался военнообязанный гражданин.

Административное право и штраф

Специалисты объяснили гражданину, что в такой ситуации он подвергается совершению административного правонарушения.

"Вас могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил военного учета по части 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в ответе юристов.

Наказание по этой статье — штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, что военнообязанный, не получивший приписное удостоверение во время процедуры приписки в военкомат, должен обратиться в территориальный центр комплектования.

Удостоверение о приписке (приписное) — это документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам. К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.