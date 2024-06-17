Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Просроченное приписное — какое наказание согласно закону arrow

Просроченное приписное — какое наказание согласно закону

17 июня 2024 15:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Просроченные военные документы, штрафы за нарушение
Оформление документов для призывников. Фото: LB.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, вовремя не обновивший приписное свидетельство, заменив его на военный билет или временный документ, считается совершившим административное правонарушение. Его могут привлечь к ответственности и наказать штрафом в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Обновил данные с просроченным приписным

К юристам обратился за консультацией студент, имеющий просроченное приписное свидетельство.

"Я обновил данные в "Резерв+", в системе "Оберіг" имею статус "На учете", в розыске не нахожусь. Какую ответственность я должен понести согласно новому законодательству?" — заинтересовался военнообязанный гражданин.

Административное право и штраф

Специалисты объяснили гражданину, что в такой ситуации он подвергается совершению административного правонарушения.

"Вас могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил военного учета по части 3 статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в ответе юристов.

Наказание по этой статье — штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, что военнообязанный, не получивший приписное удостоверение во время процедуры приписки в военкомат, должен обратиться в территориальный центр комплектования.

Удостоверение о приписке (приписное) — это документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам. К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

штраф
военнообязанные
война в Украине
военный учет
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос