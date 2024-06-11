Військовий облік, нюанси для військовозобов'язаного, який не має документів

Студенти коледжу. Фото: nubip.edu.ua

Військовозобов’язаний, який не отримав приписне посвідчення під час процедури приписки до військкомату, має звернутися до територіального центру комплектування. У навчальному закладі, який і організовував процедуру приписки, цей документ не мав права залишатися.

Про це написали на порталі "Юристи.UA" правники Сергій Богун та Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чи може приписне посвідчення залишитися в коледжі

Коментуючи питання громадянки, син якої проходив процедуру приписки до військкомату 2021 року, будучи студентом коледжу і не отримав жодного військово-облікового документу, юристи наголосили, що цей документ не міг залишитися у навчальному закладі.

"Приписне посвідчення не може бути у коледжі", — підкреслив Юрій Айвазян.

Куди звертатися військовозобов’язаному без документів

Він додав, що у такому випадку, коли громадянин, який має 18 і більше років, не отримав приписного посвідчяення, він має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Необхідно звернутися до ТЦК та СП", — також наголосив інший юрист Сергій Богун.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.