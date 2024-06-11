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Стать на учет без приписного удостоверения — детали нового закона

11 июня 2024 18:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет, нюансы для военнообязанного, не имеющего документов
Студенты колледжа. Фото: nubip.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный, не получивший приписное удостоверение во время процедуры приписки в военкомат, должен обратиться в территориальный центр комплектования. В учебном заведении, которое и организовывало процедуру приписки, этот документ не имел права оставаться.

Об этом написали на портале "Юристи.UA" юристы Сергей Богун и Юрий Айвазян.

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Может ли приписное удостоверение остаться в колледже

Комментируя вопрос гражданки, сын которой проходил процедуру приписки в военкомат в 2021 году, будучи студентом колледжа и не получив ни одного военно-учетного документа, юристы подчеркнули, что этот документ не мог остаться в учебном заведении.

"Приписное удостоверение не может быть в колледже", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Куда обращаться военнообязанному без документов

Он добавил, что в таком случае, когда гражданин, имеющий 18 и более лет, не получил приписного удостоверения, он должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Необходимо обратиться в ТЦК и СП", — подчеркнул другой юрист Сергей Богун.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
студенты
военный учет

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