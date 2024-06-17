Протерміновані військові документи, штрафи за порушення

Оформлення документів для призовників. Фото: LB.ua

Військовозобов’язаний громадянин, який вчасно не оновив приписне свідоцтво, замінивши його на військовий квиток чи тимчасовий документ, вважається таким, що вчинив адміністративне правопорушення. Його можуть притягти до відповідальності і покарати штрафом у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Оновив дані з протермінованим приписним

До юристів звернувся за консультацією студент, який має протерміноване приписне свідоцтво.

"Я оновив дані в "Резерв+", у системі "Оберіг" маю статус "На обліку", в розшуку не перебуваю. Яку відповідальність я маю понести згідно із новим законодавством?" — зацікавився військовозобов’язаний громадянин.

Адміністративне право і штраф

Фахівці пояснили громадянину, що у такій ситуації він підпадає під вчинення адміністративного правопорушення.

"Вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться у відповіді юристів.

Покарання за цією статтю — штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний, який не отримав приписне посвідчення під час процедури приписки до військкомату, має звернутися до територіального центру комплектування.

Посвідчення про приписку (приписне) — це документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць. До призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.