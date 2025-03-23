Майк Волц заявляет, что Путин и Трамп договорились о прекращении огня в Украине

Советник Белого дома Майк Волц. Фото: Reuters

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц в разговоре с американскими журналистами заявил о прекращении воздушных ударов по инфраструктуре как Украины, так и России. Он сообщил, что эта договоренность вступила в силу непосредственно после телефонного разговора Трампа с Путиным.

Соответствующий комментарий Волц сделал в интервью Fox News.

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Волц отметил, что переговоры между США и представителями Украины и России в Саудовской Аравии продолжаются и стороны приближаются к подписанию мирного соглашения. В настоящее время технические группы украинской и российской сторон проводят непрямые переговоры.

Советник Белого дома заявил, что на переговорах будут рассмотрены детали механизмов верификации прекращения огня, возможного размещения миротворческой миссии, замораживания боевых действий по нынешним линиям фронта, а также перспективы достижения более широкого и устойчивого мира. Волц не исключает возможности обсуждения территориальных уступок для достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта.

В то же время Волц не смог объяснить, почему Госдеп прекратил финансирование программы поиска украинских детей, похищенных путинским режимом.

Несмотря на заявление о двусторонних договоренностях между США и РФ российские оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Напомним, минувшей ночью дроны атаковали Киев.

Добавим, что вечером 22 марта взрывы раздавались и в Запорожье. Россияне атаковали регион КАБами.