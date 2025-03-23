Майк Волц заявляє, що Путін та Трамп домовились про припинення вогню в Україні

Радник Білого дому Майк Волц. Фото: Reuters

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц у розмові з американськими журналістами заявив про припинення повітряних ударів по інфраструктурі як України, так і Росії. Він повідомив, що ця домовленість набула чинності безпосередньо після телефонної розмови Трампа з Путіним.

Відповідний коментар Волц зробив в інтерв'ю Fox News.

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Волц зазначив, що переговори між США та представниками України та Росії в Саудівській Аравії продовжуються і сторони наближаються до підписання мирної угоди. В даний час технічні групи української та російської сторін проводять непрямі переговори.

Радник Білого дому заявив, що на переговорах будуть розглянуті деталі механізмів верифікації припинення вогню, можливого розміщення миротворчої місії, заморожування бойових дій по нинішніх лініях фронту, а також перспективи досягнення ширшого та сталого миру. Волц не виключає можливості обговорення територіальних поступок для досягнення довгострокового мирного врегулювання конфлікту.

Водночас Волц не зміг пояснити, чому Держдеп припинив фінансування програми пошуку українських дітей, викрадених путінським режимом.

Попри заяву про двосторонні домовленості між США та РФ російські окупанти продовжують наносити удари по мирних містах України. Нагадаємо, минулої ночі дрони атакували Київ.

Додамо, що ввечері 22 березня вибухи лунали й у Запоріжжі. Росіяни атакували регіон КАБами.