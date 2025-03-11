Война в Украине — о чем мечтают бойцы Айдара после победы

Военный батальона "Айдар". Фото: Zoya Shu

Украинские военные, которые защищают наше государство от российских захватчиков, имеют много мечтаний и планов после победы в войне. После долгих месяцев на фронте защитники хотят вернуться к семьям, адаптироваться к гражданской жизни и радоваться возвращению своих территорий.

Бойцы 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" поделились своими мечтами с Новини.LIVE.

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"Что буду делать на следующий день после победы не знаю, а сейчас волнуюсь за семью и что я здесь, а они — там", — рассказал защитник.

Военный с позывным "Кудрявый" Фото: Zoya Shu

В то же время военнослужащий "Фредди" из Северодонецка сказал, что имеет еще двух братьев: троюродный служит в "Айдаре", а двоюродный — в танковой бригаде, поэтому он мечтает о возвращении всех оккупированных территорий, прекращении огня и встрече с мамой и дочерью.

Военный с позывным "Фредди". Фото: Zoya Shu

В "Айдаре" несет службу боец "Бурый" из Броваров. Он тоже очень ждет победы и хочет вернуться домой.

"Мечтаю, чтобы все закончилось. Все мечтают вернуться домой, к родным, чтобы все было как до войны. В первый день после окончания войны, видимо, придет приказ, что будут всех освобождать. Все будут понимать, что попадут домой", — сказал защитник.

Военный с позывным "Бурый". Фото: Zoya Shu

В батальоне также есть военный медик Ирина из Гостомеля. До войны она работала парикмахером, а сейчас уже более года служит в ВСУ. По ее словам, перед тем, как попасть на службу ей восемь раз отказывали.

Женщина рассказала, что она решила пойти в армию, поскольку видела настроение мужчин, которые ее окружали, и безразличие к тому, что вокруг.

Военный медик Ирина. Фото: Zoya Shu

"Кто, если не мы? Мотивирует меня то, что я украинка, что мои дети растут здесь, я не хочу, чтобы завтра враг был в моем доме. Сейчас я на должности медика, и когда спасаешь человека — это невероятная радость, как будто ты спас себя", — сказала Ирина.

Также медик поделилась своими мечтами. Она отметила, что очень трудно думать о дне победы, ведь многие люди ее так и не увидят. Однако Ирина представляет этот день так, что все будут дома и со своими семьями.

Военный медик Ирина Фото: Zoya Shu

"Я салюты запускать не буду, буду просто радоваться этому со своей семьей", — сказала военная.

Свои мечты после победы раскрыл еще один военный батальона "Айдар", который находится на фронте с марта 2022 года. Он рассказал, что присоединился к ВСУ, когда враг был недалеко от его родного города — Житомира. До войны у него была творческая работа, но после полномасштабного вторжения пришлось сменить род деятельности.

Военный батальона "Айдар". Фото: Zoya Shu

"Победа — это возвращение территориальной целостности, согласно Конституции и границам 1991 года и восстановление. После победы я вспомню всех ребят, с которыми я служил, кто эту победу принес своими жизнями. Мечтаю попасть на роды к своей жене, у меня скоро будет дочь", — рассказал военнослужащий.

Напомним, ранее мы писали, как животные помогают на фронте военным батальона "Айдар". Они не только предупреждают о приближении врага, но и снимают стресс.



Материал создан при поддержке Foundation for Polish-German Cooperation.