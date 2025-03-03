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Чотирилапі друзі — як тварини допомагають на фронті, фото

3 березня 2025 07:32
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — як військові дбають про тварин на фронті
Військовий батальйону "Айдар" з псом на фронті. Фото: Zoya Shu
Карина Приходько - Редактор

Українські військові, зокрема, бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", мужньо захищають Україну від російських окупантів. Однак дуже часто поряд з ними чотирилапі помічники, які не лише допомагають боротися проти ворога, а й знімають стрес. 

У пресслужбі "Айдару" розповіли Новини.LIVE, як тваринки допомагають військовим на фронті. 

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Багато військових розповідають, що тварини на фронті часто попереджають про наближення ворога, контролюють порядок, а ще просто покращують моральний стан бійців та знімають стрес. 

Так, військовий з позивним "Вайфай" раніше працював сисадміном, а у вільний час до війни писав книжки. Зараз він служить в Збройних силах майже два роки і розповів про пса Булку, яка допомагає нести службу. За словами бійця, тваринка знайшлася на полігоні під час стрільб і пішла за людьми. 

тварини на фронті
Військовий "Вайфай" з псом "Булкою". Фото: Zoya Shu

"Булка допомагає нам знищувати шкарпетки, капці, а іноді й штани. Вона зі всіма товаришує і всіх дуже тішить та підіймає настрій", — поділився військовослужбовець. 

Водночас військова медикиня Інна, родом з Гостомеля, теж поділилась історією про кота з позивним "Братаньчик". Як відомо, до повномасштабного вторгнення Росії жінка працювала перукарем. У лавах ЗСУ вона понад рік, але перш ніж сюди потрапити, їй відмовляли вісім разів. 

як тварини допомагають військовим на фронті
Військова медикиня з котом "Братаньчик". Фото: Zoya Shu

За словами Інни, "Братаньчик" з Дружківки Донецької області. Його знайшли ще маленьким у травні 2023 року. Кіт завжди чекає хлопців з позицій, любить поласувати ковбасою, а також надає психологічну підтримку. 

Крім того, в "Айдарі" вже рік "служить" кішка Маркіза. Військові розповідають, що вона проводить терапевтичну роботу та допомагає знімати психологічне напруження. 

військові опікуються тваринами на фронті
Військовий з кішкою Маркізою на фронті. Фото: Zoya Shu  
тварини в батальйоні Айдар
Кішка Маркіза у батальйоні "Айдар". Фото: Zoya Shu
тварини на фронті
Кішка Маркіза у батальйоні "Айдар". Фото: Zoya Shu

А військовий "Осколок", який боронить Україну від окупантів з 2022 року, показав кота з позивним "Тройка". Бійці знайшли його в Іванівському Донецької області. 

коти на фронті з військовими
Військовий з котом "Тройка". Фото: Zoya Shu

"Вже два роки, як "Тройку" вивезли з позицій. Котяра бомбовий, не кусається, дуже охайний і їсть те, що і ми", — поділився боєць. 

Ще однією потіхою військовослужбовців 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" є кокер-спанієль з Чернівців на позивний "Булка". 

тварини з військовими на фронті
Кокер-спанієль "Булка" на фронті. Фото: Zoya Shu

"Служиться їй чудово, привезли сюди її автобусом, з нею всі граються, їсть поки що корм вологий магазинний. Тішить своєю собачою харизмою, своїми вибриками і проявами ніжності. Вона заспокоює нерви", — кажуть військові. 

Крім того, на місці розташування батальйону є ще багато місцевих тваринок. Попри те, що бійці не знають, чиї вони, військові завжди намагаються їх нагодувати.

тварини на фронті
Тварини на фронті. Фото: Zoya Shu 
тварини з військовими на фронті
Тварини на фронті. Фото: Zoya Shu 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як дикі тварини, які пережили окупацію, живуть в Чорнобилі зараз. Науковці спостерігають за ними та досліджують.

Також Новини.LIVE повідомляли, як живе Харківський екопарк під час війни. Попри складні умови та руйнування, парк продовжує працювати. 

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