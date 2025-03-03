Война в Украине — как военные заботятся о животных на фронте

Военный батальона "Айдар" с псом на фронте. Фото: Zoya Shu

Украинские военные, в частности бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", мужественно защищают Украину от российских оккупантов. Однако очень часто рядом с ними четвероногие помощники, которые не только помогают бороться против врага, но и снимают стресс.

В пресс-службе "Айдара" рассказали Новини.LIVE, как животные помогают военным на фронте.

Читайте также:

Как четвероногие "служат" с военными на фронте

Многие военные рассказывают, что животные на фронте часто предупреждают о приближении врага, контролируют порядок, а еще просто улучшают моральное состояние бойцов и снимают стресс.

Так, военный с позывным "Вайфай" ранее работал сисадмином, а в свободное время до войны писал книги. Сейчас он служит в Вооруженных силах почти два года и рассказал о псе "Булке", который помогает нести службу. По словам бойца, животное нашлось на полигоне во время стрельб и пошло за людьми.

Военный "Вайфай" с псом "Булкой". Фото: Zoya Shu

"Булка" помогает нам уничтожать носки, тапочки, а иногда и штаны. Он со всеми дружит и всех очень радует и поднимает настроение", — поделился военнослужащий.

В то же время военный медик Ирина, родом из Гостомеля, тоже поделилась историей о коте с позывным "Братаньчик". Как известно, до полномасштабного вторжения России женщина работала парикмахером. В рядах ВСУ она более года, но прежде чем сюда попасть, ей отказывали восемь раз.

Военный медик с котом "Братаньчик". Фото: Zoya Shu

По словам Ирины, "Братаньчик" из Дружковки Донецкой области. Его нашли еще маленьким в мае 2023 года. Кот всегда ждет ребят с позиций, любит полакомиться колбасой, а также оказывает психологическую поддержку.

Кроме того, в "Айдаре" уже год "служит" кошка Маркиза. Военные рассказывают, что она проводит терапевтическую работу и помогает снимать психологическое напряжение.

Военный с кошкой Маркизой на фронте. Фото: Zoya Shu

Кошка Маркиза в батальоне "Айдар". Фото: Zoya Shu

Кошка Маркиза в батальоне "Айдар". Фото: Zoya Shu

А военный "Осколок", который защищает Украину от оккупантов с 2022 года, показал кота с позывным "Тройка". Бойцы нашли его в Ивановском Донецкой области.

Военный с котом "Тройка". Фото: Zoya Shu

"Уже два года, как "Тройку" вывезли с позиций. Котяра бомбовый, не кусается, очень опрятный и ест то, что и мы", — поделился боец.

Еще одной отрадой военнослужащих 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" является кокер-спаниель из Черновцов с позывным "Булка".

Кокер спаниель "Булка" на фронте. Фото: Zoya Shu

"Служится ей прекрасно, привезли сюда ее автобусом, с ней все играют, ест пока корм влажный магазинный. Радует своей собачьей харизмой, своими выходками и проявлениями нежности. Она успокаивает нервы", — говорят военные.

Кроме того, на месте расположения батальона есть еще много местных животных. Несмотря на то, что бойцы не знают, чьи они, военные всегда стараются их накормить.

Животные на фронте. Фото: Zoya Shu

Животные на фронте. Фото: Zoya Shu

Напомним, недавно мы рассказывали, как дикие животные, которые пережили оккупацию, живут в Чернобыле сейчас. Ученые наблюдают за ними и исследуют.

Также Новини.LIVE сообщали, как живет Харьковский экопарк во время войны. Несмотря на сложные условия и разрушения, парк продолжает работать.

Материал создан при поддержке Foundation for Polish-German Cooperation.