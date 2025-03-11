Війна в Україні — про що мріють бійці Айдару після перемоги

Військовий батальйону "Айдар". Фото: Zoya Shu

Українські військові, які захищають нашу державу від російських загарбників, мають багато мрій та планів після перемоги у війні. Після довгих місяців на фронті захисники хочуть повернутися до сімей, адаптуватися до цивільного життя та радіти поверненням своїх територій.

Бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" поділилися своїми мріями з Новини.LIVE.

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"Що буду робити на наступний день після перемоги не знаю, а зараз хвилююсь за родину і що я тут, а вони — там", — розповів захисник.

Військовий з позивним "Кудрявий". Фото: Zoya Shu

Водночас військовослужбовець "Фредді" з Сєвєродонецька сказав, що має ще двох братів: троюрідний служить в "Айдарі", а двоюрідний — в танковій бригаді, тому він мріє про повернення усіх окупованих територій, припинення вогню та зустріч з мамою і донькою.

Військовий з позивним "Фредді". Фото: Zoya Shu

В "Айдарі" несе службу боєць "Бурий" із Броварів. Він теж дуже чекає перемоги та хоче повернутися додому.

"Мрію, щоб усе закінчилося. Усі мріють повернутися додому, до рідних, щоб усе було як до війни. У перший день після закінчення війни, мабуть, прийде наказ, що будуть усіх звільняти. Усі розумітимуть, що потраплять додому", — сказав захисник.

Військовий з позивним "Бурий". Фото: Zoya Shu

В батальйоні також є військова медикиня Ірина з Гостомеля. До війни вона працювала перукарем, а зараз вже понад рік служить в ЗСУ. За її словами, перед тим, як потрапити на службу їй вісім разів відмовляли.

Жінка розповіла, що вона вирішила піти в армію, оскільки бачила настрій чоловіків, які її оточували, та байдужість до того, що навколо.

Військова медикиня Ірина. Фото: Zoya Shu

"Хто, як не ми? Мотивує мене те, що я українка, що мої діти зростають тут, я не хочу, щоб завтра ворог був у моєму дому. Зараз я на посаді медика, і коли рятуєш людину — це неймовірна радість, наче ти врятував себе", — сказала Ірина.

Також медикиня поділилася своїми мріями. Вона відзначила, що дуже важко думати про день перемоги, адже багато людей її так і не побачить. Однак Ірина уявляє цей день так, що всі будуть вдома і зі своїми родинами.

Військова медикиня Ірина. Фото: Zoya Shu

"Я салюти запускати не буду, буду просто радіти цьому зі своєю родиною", — сказала військова.

Свої мрії після перемоги розкрив ще один військовий батальйону "Айдар", який перебуває на фронті з березня 2022 року. Він розповів, що долучився до ЗСУ, коли ворог був неподалік його рідного міста — Житомира. До війни в нього була творча робота, але після повномасштабного вторгнення довелося змінити рід діяльності.

Військовий батальйону "Айдар". Фото: Zoya Shu

"Перемога — це повернення територіальної цілісності, згідно з Конституцією і кордонами 1991 року та відбудова. Після перемоги я згадаю всіх хлопців, з якими я служив, хто цю перемогу приніс своїми життями. Мрію потрапити на пологи до своєї дружини, у мене скоро буде донька", — розповів військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, як тварини допомагають на фронті військовим батальйону "Айдар". Вони не лише попереджають про наближення ворога, а й знімають стрес.



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