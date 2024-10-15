Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Назначение Ляшко на должность комбата — в ВСУ официально прокомментировали arrow

Назначение Ляшко на должность комбата — в ВСУ официально прокомментировали

15 октября 2024 14:02
Евгения Брюховецкая - редактор
В ВСУ официально объяснили назначение Олега Ляшко комбатом
Экс-нардеп Олег Ляшко. Фото: соцсети
Евгения Брюховецкая - редактор

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Такое решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63 ОМБР.

Об этом сообщила пресс-служба 11-го армейского корпуса в Facebook во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Новая должность Олега Ляшко

"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", — говорится в сообщении.

Там обратили внимание, что экс-нардеп за два года службы в этой бригаде хорошо себя зарекомендовал: сразу начал глубоко вникать в суть беспилотных систем и их роль на поле боя, понимая важность.

По данным бригады, во время пребывания Ляшко на должностях была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника. А в сентябре батальон БпЛА вошел в топ-10 подразделений по эффективности поражения оккупантов с использованием дронов.

null
Скриншот поста 11-го армейского корпуса

Напомним, в выписке из приказа о назначении Олега Ляшко на должность комбата указана дата — 11 октября. Его подписал командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Также мы писали, что Минобороны назначило двух заместителей главы ведомства Рустема Умерова.

ВСУ назначение военные Олег Ляшко народные депутаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:11 Сезон дождей начался — прогноз погоды в Киеве на завтра

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

14:56 В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России

14:56 В Полтаве подожгли здание налоговой — фото

14:55 Представитель НАТО ответил, существует ли риск ядерной эскалации со стороны России

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:54 Наводил ракеты на город — в Николаеве задержали агента российского ГРУ

14:51 Жестокие заморозки и ливни — Укргидрометцентр объявил предупреждение

14:24 На Одесчине выросло количество отравления грибами — как уберечься

14:20 Не только война — в НАТО ответили, что стоит между Украиной и Альянсом

14:18 Ощадбанк рассказал об изменениях в кредитной программе — что нужно знать

15:11 Сезон дождей начался — прогноз погоды в Киеве на завтра

14:56 В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России

14:56 В Полтаве подожгли здание налоговой — фото

14:55 Представитель НАТО ответил, существует ли риск ядерной эскалации со стороны России

14:54 Наводил ракеты на город — в Николаеве задержали агента российского ГРУ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:51 Жестокие заморозки и ливни — Укргидрометцентр объявил предупреждение

14:24 На Одесчине выросло количество отравления грибами — как уберечься

14:20 Не только война — в НАТО ответили, что стоит между Украиной и Альянсом

14:18 Ощадбанк рассказал об изменениях в кредитной программе — что нужно знать

14:06 Как Украина готовится к зиме — Шмыгаль назвал три основных направления

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова