В ВСУ официально объяснили назначение Олега Ляшко комбатом

Экс-нардеп Олег Ляшко. Фото: соцсети

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Такое решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63 ОМБР.

Об этом сообщила пресс-служба 11-го армейского корпуса в Facebook во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Новая должность Олега Ляшко

"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", — говорится в сообщении.

Там обратили внимание, что экс-нардеп за два года службы в этой бригаде хорошо себя зарекомендовал: сразу начал глубоко вникать в суть беспилотных систем и их роль на поле боя, понимая важность.

По данным бригады, во время пребывания Ляшко на должностях была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника. А в сентябре батальон БпЛА вошел в топ-10 подразделений по эффективности поражения оккупантов с использованием дронов.

Скриншот поста 11-го армейского корпуса

Напомним, в выписке из приказа о назначении Олега Ляшко на должность комбата указана дата — 11 октября. Его подписал командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Также мы писали, что Минобороны назначило двух заместителей главы ведомства Рустема Умерова.