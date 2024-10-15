У ЗСУ офіційно пояснили призначення Олега Ляшка комбатом

Екснардеп Олег Ляшко. Фото: соцмережі

Колишній народний депутат України Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Таке рішення було ухвалено на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР.

Про це повідомила пресслужба 11-го армійського корпуса у Facebook у вівторок, 15 жовтня.

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"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що екснардеп за два роки служби в цій бригаді добре себе зарекомендував: одразу почав глибоко вникати в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи важливість.

За даними бригади, під час перебування Ляшка на посадах була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника. А у вересня батальйон БпЛА увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю ураження окупантів з використанням дронів.

Скриншот допису 11-го армійського корпуса

Нагадаємо, у витягу з наказу про призначення Олега Ляшка на посаду комбата вказана дата — 11 жовтня. Його підписав командир армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

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