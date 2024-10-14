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Командир бригади Азов Денис Прокопенко привітав бійців з Днем створення УПА

14 жовтня 2024 13:59
Галина Шподарева - редактор
Комбриг Денис Прокопенко 14 жовтня привітав азовців з Днем створення УПА
Денис "Редис" Прокопенко. Фото: 12-та бригада спеціального призначення ''Азов'' НГУ/Facebook
Галина Шподарева - редактор

Командир бригади "Азов" Денис "Редис" Прокопенко привітав особовий склад із 14 жовтня — святом Покрова та Днем створення Української повстанської армії. Командир підрозділу звернувся до бійців та відзначив вмотивованість "азовців". 

Про це Денис "Редис" Прокопенко написав на своїй сторінці в Fаcebook у понеділок, 14 жовтня. 

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14 жовтня — день заснування УПА

В Україні 14 жовтня вважається днем заснування УПА, хоча формальна дата створення Української повстанської армії досі є предметом дискусій істориків. Найбільш розповсюджена версія про те, що 14 жовтня 1942 року в місті Сарни Рівненської області створили першу "сотню" УПА. Підрозділ  очолив польовий командир Сергій "Остап" Качинський. 

Денис "Редис" Прокопенко привітав "Азов"

Як зазначив у зверненні до бійців "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, ще до того, росіяни вторглися в Україну у 2014 році, українська військова історія була надзвичайно важливою для майбутніх воїнів.

"Українська Повстанська Армія, Визвольні змагання, підпільна боротьба за свободу України минулих поколінь були для нас усім. Імена Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Петра Болбочана, Василя Кука та інших видатних українських військових діячів — найважливішими дороговказами. А 14 жовтня, Покрова, День створення УПА — визначним святом", — написав командир "Азова".

За словами Прокопенка, сьогодні історія перетворилася на реальність — та сама нелюдська жорстокість окупантів до українців і той самий гнів до ворогів.

"Відзначаючи цей день, ми не поклоняємося попелу. Ми підтримуємо вогонь. Той вогонь, що горів в упівських криївках. Той вогонь, що спалює у наших серцях кволість, страх та відчай. Той вогонь, що проявлений в залпах нашої зброї, і якого так бояться наші вороги", — йдеться у зверненні. 

Як зазначив військовий, "азовці" довели свою гідність мужністю, потом та кровʼю, а також волею до боротьби.

"Коли я чую, як наші бійці, які щойно повернулись з полону, рвуться повернутись у стрій; коли я бачу, як вчорашні рекрути без страху вступають у бій, зупиняючи російські штурми; коли я думаю про всіх тих, хто поліг у боях, та хто майже два з половиною роки тримається у полоні, я щораз переконуюсь — ви найкраще, що могло статись з Україною", — написав Прокопенко. 

Командир "Азова" впевнений, що бійці УПА пишалися б сучасними захисниками України в надійних руках.

Допис Дениса Прокопенка
Допис Дениса Прокопенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" відзначив бійців, які відбивали окупантів на Кремінському напрямку. Денис "Редис" Прокопенко наголосив, що захисники не втратили жодної позиції, лише контратакували та рухалися вперед. 

Раніше Новини.LIVE писали, що в полку Національної гвардії України "Азов" розповіли, чому Денис "Редис" Прокопенко ніколи не дає інтерв'ю

ЗСУ УПА полк "Азов" війна в Україні Покрова Пресвятої Богородиці

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