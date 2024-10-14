Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА arrow

Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

14 октября 2024 13:59
Галина Шподарева - редактор
Комбриг Денис Прокопенко 14 октября поздравил азовцев с Днем создания УПА
Денис "Редис" Прокопенко. Фото: 12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ/Facebook
Галина Шподарева - редактор

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко поздравил личный состав с 14 октября — праздником Покрова и Днем создания Украинской повстанческой армии. Командир подразделения обратился к бойцам и отметил мотивированность "азовцев".

Об этом Денис "Редис" Прокопенко написал на своей странице в Facebook в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

14 октября — день основания УПА

В Украине 14 октября считается днем основания УПА, хотя формальная дата создания Украинской повстанческой армии до сих пор является предметом дискуссий историков. Наиболее распространена версия о том, что 14 октября 1942 г. в городе Сарны Ровенской области создали первую "сотню" УПА. Подразделение возглавил полевой командир Сергей "Остап" Качинский.

Денис "Редис" Прокопенко поздравил "Азов"

Как отметил в обращении к бойцам "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, еще до того, россияне вторглись в Украину в 2014 году, украинская военная история была чрезвычайно важной для будущих воинов.

"Украинская Повстанческая Армия, Освободительная борьба, подпольная борьба за свободу Украины прошлых поколений были для нас всем. Имена Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Петра Болбочана, Василия Кука и других выдающихся украинских военных деятелей - важнейшими указателями. А 14 октября, Покрова, День создания УПА — выдающимся праздником", — написал командир "Азова".

По словам Прокопенко, сегодня история превратилась в реальность — та же бесчеловечная жестокость оккупантов к украинцам и тот же гнев к врагам.

"Отмечая этот день, мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь. Тот огонь, который горел в упивских тайниках. Тот огонь, который сжигает в наших сердцах слабость, страх и отчаяние. Тот огонь, который проявлен в залпах нашего оружия, и которого так боятся наши враги", — говорится в обращении. 

Как отметил военный, "азовцы" доказали свое достоинство мужеством, потом и кровью, а также волей к борьбе.

"Когда я слышу, как наши бойцы, которые только что вернулись из плена, рвутся вернуться в строй; когда я вижу, как вчерашние рекруты без страха вступают в бой, останавливая российские штурмы; когда я думаю обо всех тех, кто пал в боях, и кто почти два с половиной года держится в плену, я каждый раз убеждаюсь — вы лучшее, что могло произойти с Украиной", — написал Прокопенко. 

Командир "Азова" уверен, что бойцы УПА гордились бы современными защитниками Украины в надежных руках.  

Сообщение Дениса Прокопенко
Сообщение Дениса Прокопенко. Фото: скриншот

Напомним, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" отметил бойцов, отражавших атаки оккупантов на Кременском направлении. Денис "Редис" Прокопенко подчеркнул, что защитники не потеряли ни одной позиции, только контратаковали и двигались вперед.

Ранее Новини.LIVE писали, что в полку Национальной гвардии Украины "Азов" рассказали, почему Денис "Редис" Прокопенко никогда не дает интервью.

ВСУ УПА полк "Азов" война в Украине Покров Пресвятой Богородицы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Россияне готовят новый штурм на юге Украины — где нанесут удар

14:25 Харьков зальют дожди — синоптики предупредили жителей об опасности завтра

14:19 "Жирная" цель — в ГПСУ показали, как пограничники уничтожили гаубицу россиян

14:16 В Украине существенно вырастут минимальные цены на вино — причины

14:13 Рейды ТЦК в кафе и на концертах — в Раде сделали неожиданное заявление

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:09 В Укргидрометцентре предупредили жителей Львова о мокром снеге и дождях завтра

13:59 Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

13:56 Российский удар по Одессе — есть погибшие и раненые

13:51 Похолодание с дождем в подарок — синоптик Диденко сообщила погоду на завтра

13:49 Какая часть мобилизованных попадает на линию фронта — ответ нардепа

14:26 Россияне готовят новый штурм на юге Украины — где нанесут удар

14:25 Харьков зальют дожди — синоптики предупредили жителей об опасности завтра

14:19 "Жирная" цель — в ГПСУ показали, как пограничники уничтожили гаубицу россиян

14:16 В Украине существенно вырастут минимальные цены на вино — причины

14:13 Рейды ТЦК в кафе и на концертах — в Раде сделали неожиданное заявление

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:09 В Укргидрометцентре предупредили жителей Львова о мокром снеге и дождях завтра

13:59 Командир бригады Азов Денис Прокопенко поздравил бойцов с Днем создания УПА

13:56 Российский удар по Одессе — есть погибшие и раненые

13:51 Похолодание с дождем в подарок — синоптик Диденко сообщила погоду на завтра

13:49 Какая часть мобилизованных попадает на линию фронта — ответ нардепа

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Text

12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают