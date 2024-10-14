Комбриг Денис Прокопенко 14 октября поздравил азовцев с Днем создания УПА

Денис "Редис" Прокопенко. Фото: 12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ/Facebook

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко поздравил личный состав с 14 октября — праздником Покрова и Днем создания Украинской повстанческой армии. Командир подразделения обратился к бойцам и отметил мотивированность "азовцев".

Об этом Денис "Редис" Прокопенко написал на своей странице в Facebook в понедельник, 14 октября.

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14 октября — день основания УПА

В Украине 14 октября считается днем основания УПА, хотя формальная дата создания Украинской повстанческой армии до сих пор является предметом дискуссий историков. Наиболее распространена версия о том, что 14 октября 1942 г. в городе Сарны Ровенской области создали первую "сотню" УПА. Подразделение возглавил полевой командир Сергей "Остап" Качинский.

Денис "Редис" Прокопенко поздравил "Азов"

Как отметил в обращении к бойцам "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, еще до того, россияне вторглись в Украину в 2014 году, украинская военная история была чрезвычайно важной для будущих воинов.

"Украинская Повстанческая Армия, Освободительная борьба, подпольная борьба за свободу Украины прошлых поколений были для нас всем. Имена Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Петра Болбочана, Василия Кука и других выдающихся украинских военных деятелей - важнейшими указателями. А 14 октября, Покрова, День создания УПА — выдающимся праздником", — написал командир "Азова".

По словам Прокопенко, сегодня история превратилась в реальность — та же бесчеловечная жестокость оккупантов к украинцам и тот же гнев к врагам.

"Отмечая этот день, мы не поклоняемся пеплу. Мы поддерживаем огонь. Тот огонь, который горел в упивских тайниках. Тот огонь, который сжигает в наших сердцах слабость, страх и отчаяние. Тот огонь, который проявлен в залпах нашего оружия, и которого так боятся наши враги", — говорится в обращении.

Как отметил военный, "азовцы" доказали свое достоинство мужеством, потом и кровью, а также волей к борьбе.

"Когда я слышу, как наши бойцы, которые только что вернулись из плена, рвутся вернуться в строй; когда я вижу, как вчерашние рекруты без страха вступают в бой, останавливая российские штурмы; когда я думаю обо всех тех, кто пал в боях, и кто почти два с половиной года держится в плену, я каждый раз убеждаюсь — вы лучшее, что могло произойти с Украиной", — написал Прокопенко.

Командир "Азова" уверен, что бойцы УПА гордились бы современными защитниками Украины в надежных руках.

Сообщение Дениса Прокопенко. Фото: скриншот

Напомним, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" отметил бойцов, отражавших атаки оккупантов на Кременском направлении. Денис "Редис" Прокопенко подчеркнул, что защитники не потеряли ни одной позиции, только контратаковали и двигались вперед.

Ранее Новини.LIVE писали, что в полку Национальной гвардии Украины "Азов" рассказали, почему Денис "Редис" Прокопенко никогда не дает интервью.