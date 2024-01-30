Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой — видео

Задержанные уклонисты. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Вблизи границы с Молдовой пограничники задержали уклонистов, которые незаконно хотели покинуть Украину. Мужчин призывного возраста обнаружили благодаря беспилотникам.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Пограничники рассказали, что фотоловушки и беспилотные авиационные комплексы помогают им эффективно и надежно охранять государственную границу. Так, на днях в Кельменцах с помощью фотоловушки обнаружили движение двух неизвестных в направлении украинско-молдавской границы.

"В ходе поисковых действий оператор БпЛА обнаружил "ночных туристов" среди лесного массива и скоординировал действия поисковой группы. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования, задержавшая вблизи госрубежа двух мужчин, жителей Киевской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Задержанные уклонисты. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Правонарушителей, пытавшихся бежать из страны, доставили в пограничное подразделение и составили протоколы за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали девять уклонистов, которые пытались бежать в Венгрию лесами. Все заплатили переправщикам от 500 долларов до 4 тысяч долларов.