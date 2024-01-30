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Тікали через ліси в Угорщину — прикордонники затримали дев'ятьох ухилянтів

30 січня 2024 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тікали через ліси в Угорщину — прикордонники затримали дев'ятьох ухилянтів
Затримання ухилянтів на кордоні з Угорщиною. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Закарпатті затримали дев'ятьох ухилянтів, які намагалися втекти до Угорщини. Усі заплатили переправникам від 500 доларів до чотирьох тисяч доларів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі

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Як тікали ухилянти до Угорщини 

Як відомо, на Закарпатті, поблизу кордону з Угорщиною прикордонники знайшли дев'ятьох чоловіків, які ховалися у лісосмузі, аби незаконно покинути Україну. 

Кожен з них ніс із собою сумки з речами першої потреби. Усі заплатили переправникам від 500 доларів до чотирьох тисяч доларів.

"Лісом, полем, через гай: на Закарпатті група осіб намагалася незаконно перетнути кордон. Для складання адмінпротоколів затриманих доставили до прикордонного підрозділу", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації. Організаторами оборудки були посадовці медичних закладів, які підробляли довідки. 

Крім того, СБУ ліквідувала ще п'ять схем для ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Нелегально потрапити за кордон можна було за суму до 10 тис. доларів.

кордон
Угорщина
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти
ДПСУ

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