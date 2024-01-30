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Бежали через леса в Венгрию — пограничники задержали девятерых уклонистов

30 января 2024 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бежали через леса в Венгрию — пограничники задержали девятерых уклонистов
Задержание уклонистов на границе с Венгрией. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Закарпатье задержали девятерых уклонистов, которые пытались бежать в Венгрию. Все заплатили переправщикам от 500 до 4 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Как известно, на Закарпатье, вблизи границы с Венгрией, пограничники нашли девятерых мужчин, которые прятались в лесополосе, чтобы незаконно покинуть Украину.

Каждый из них нес с собой сумки с вещами первой необходимости. Все заплатили переправщикам от 500 до 4 тысяч долларов.

"Лесом, полем, через рощу: в Закарпатье группа лиц пыталась незаконно пересечь границу. Для составления админпротоколов задержанных доставили в пограничное подразделение", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему избегания мобилизации. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений, которые подделывали справки.

Кроме того, СБУ ликвидировала еще пять схем для уклонения от мобилизации мужчинами призывного возраста. Нелегально попасть за границу можно было за сумму до 10 тысяч долларов.

граница
Венгрия
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ГПСУ

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