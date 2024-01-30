Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою — відео

Затримані ухилянти. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, які незаконно хотіли покинути Україну. Чоловіків призивного віку виявили завдяки безпілотникам.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Прикордонники розповіли, що фотопастки та безпілотні авіаційні комплекси допомагають їм ефективно та надійно охороняти державний кордон. Так, днями у Кельменцях за допомогою фотопастки виявили рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону.

"В ході пошукових дій оператор БпЛА виявив "нічних туристів" серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні.

Затримані ухилянти. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Правопорушників, які намагалися втекти з країни, доставили до прикордонного підрозділу, та склали протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали дев'ятьох ухилянтів, які намагалися втекти до Угорщини лісами. Усі заплатили переправникам від 500 доларів до 4 тисяч доларів.