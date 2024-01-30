Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою — відео arrow

Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою — відео

30 січня 2024 14:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою — відео
Затримані ухилянти. Фото: facebook/zahidnuy.kordon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, які незаконно хотіли покинути Україну. Чоловіків призивного віку виявили завдяки безпілотникам.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Читайте також:

Як дрони допомагають знаходити ухилянтів

Прикордонники розповіли, що фотопастки та безпілотні авіаційні комплекси допомагають їм ефективно та надійно охороняти державний кордон. Так, днями у Кельменцях за допомогою фотопастки виявили рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону.

"В ході пошукових дій оператор БпЛА виявив "нічних туристів" серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні. 

null
Затримані ухилянти. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

 Правопорушників, які намагалися втекти з країни, доставили до прикордонного підрозділу, та склали протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. 

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали дев'ятьох ухилянтів, які намагалися втекти до Угорщини лісами. Усі заплатили переправникам від 500 доларів до 4 тисяч доларів. 

Молдова
кордон
дрони
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі