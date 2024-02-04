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Пограничники задержали уклонистов, которые пытались переплыть Тису на резиновой лодке

4 февраля 2024 13:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники задержали уклонистов, которые пытались переплыть Тису на резиновой лодке
Река Тиса. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники задержали уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию через реку Тису. Переплыть ее они хотели на резиновой лодке.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Задержание уклонистов

Пограничники рассказали, что из Тернопольской области на Закарпатье один из мужчин добрался самостоятельно. Уже на месте его вместе с другими уклонистами забрал автомобиль и повез в неизвестном направлении.

Далее организаторы схемы дали мужчинам резиновую лодку и сказали плыть через реку Тису.

"Обо всей опасности, которую водоем представляет для жизни, никто не сказал. За 300 метров до границы мужчин вовремя обнаружили пограничники Мукачевского отряда и доставили в подразделение", — говорится в сообщении.

Свои "услуги" организаторы оценили от 5 тыс. долларов до 10 тыс. долларов.

На уклонистов составили административный протокол. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.

Напомним, в Черновицкой области пограничники обнаружили уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией в секретном отделении авто. В настоящее время водителю транспорта грозит уголовная ответственность.

Также мы писали, что в Одесской области задержан организатор схемы переправки уклонистов за границу. Преступник вывозил мужчин призывного возраста в Молдову для дальнейшего трансфера в страны ЕС.

Венгрия
Украина
пограничники
уклонисты
река
ГПСУ

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