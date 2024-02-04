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Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на гумовому човні

4 лютого 2024 13:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на гумовому човні
Річка Тиса. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини через річку Тису. Переплисти її вони хотіли на гумовому човні.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомила Державна прикордонна служба України.

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Затримання ухилянтів 

Прикордонники розповіли, що з Тернопільської області до Закарпаття один з чоловіків дістався самостійно. Вже на місці його разом з іншими ухилянтами забрав автомобіль та повіз у невідомому напрямку. 

Далі організатори схеми дали чоловікам гумовий човен та сказали плисти через річку Тису. 

"Про всю небезпеку, яку водойма становить для життя, ніхто не сказав. За 300 метрів до кордону чоловіків вчасно виявили прикордонники Мукачівського загону й доставили до підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Свої "послуги" організатори оцінили від 5 тис. доларів до 10 тис. доларів.

На ухилянтів склали адміністративний протокол. Наразі встановлюється коло осіб, які причетні до організації незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники виявили ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією у секретному відділенні авто. Наразі водієві транспорту загрожує кримінальна відповідальність.

Також ми писали, що в Одеській області затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон. Злочинець вивозив чоловіків призовного віку до Молдови для подальшого трансферу до країн ЄС. 

Угорщина
Україна
прикордонники
ухилянти
річка
ДПСУ

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