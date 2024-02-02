Прикордонники викрили схему переправлення псевдоводіїв системи "Шлях" через кордон

Прикордонникі та затриманий фігурант. Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили схему переправлення через кордон псевдоводіїв системи "Шлях". Фігуранти брали за свої "послуги" до 1000 доларів з ухилянта.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Переправлення псевдоводіїв системи "Шлях" через кордон

Організатори схеми сприяли ухилянтам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. У ДПСУ зазначили, що до України вони вже не поверталися.

"За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи. Під час обшуків вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ

Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ

Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ

Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ

Наразі чотирьом організаторам схеми оголосили підозру. Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. До того ж одного фігуранта виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.