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Прикордонники викрили схему переправлення псевдоводіїв системи "Шлях" через кордон

2 лютого 2024 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники викрили схему переправлення псевдоводіїв системи "Шлях" через кордон
Прикордонникі та затриманий фігурант. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники викрили схему переправлення через кордон псевдоводіїв системи "Шлях". Фігуранти брали за свої "послуги" до 1000 доларів з ухилянта.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Переправлення псевдоводіїв системи "Шлях" через кордон

Організатори схеми сприяли ухилянтам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. У ДПСУ зазначили, що до України вони вже не поверталися.

"За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи. Під час обшуків вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів", — йдеться у повідомленні.

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Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ
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Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ
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Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ
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Обшуки у фігурантів. Фото: ДПСУ

Наразі чотирьом організаторам схеми оголосили підозру. Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. До того ж одного фігуранта виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває. 

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

кордон
Україна
прикордонники
підозра
водії
ухилянти
ДПСУ

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