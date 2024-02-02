Пограничники разоблачили схему переправки псевдоводителей системы "Шлях" через границу

Пограничники и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили схему переправки через границу псевдоводителей системы "Шлях". Фигуранты брали за свои "услуги" до 1000 долларов с уклониста.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Организаторы схемы способствовали уклонистам в выезде за границу под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок. В ГПСУ отметили, что в Украину они уже не возвращались.

"За услугу фигуранты получали до 1000 долларов с человека. Во время обысков изъята компьютерная и оргтехника, банковские карты, печати, мобильные телефоны, копии документов загранпаспортов", — говорится в сообщении.

Обыски у фигурантов. Фото: ГПСУ

Обыски у фигурантов. Фото: ГПСУ

Обыски у фигурантов. Фото: ГПСУ

Обыски у фигурантов. Фото: ГПСУ

Четырем организаторам схемы объявили подозрение. Им грозит лишение свободы от 7 до 9 лет. К тому же одного фигуранта обнаружили при попытке выезда в Польшу. Досудебное расследование продолжается.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний Донбасс пытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.