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Пограничники задержали на границе уклонистов — они пытались уплыть в Венгрию на лодке

18 января 2024 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники задержали на границе уклонистов — они пытались уплыть в Венгрию на лодке
Задержание уклонистов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Возле украинско-венгерской границы сотрудниками пограничного отдела "Вилок" Мукачевского подразделения были задержаны четыре мужчины с надувной лодкой. Пограничники обнаружили их около 03:00, когда они двигались в направлении границы. 

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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В сообщении говорится, что заметив, что их действия раскрыты, мужчины пытались бежать. Для их остановки военнослужащие были вынуждены сделать несколько предупреждающих выстрелов.

Три из задержанных — это жители Херсона, которые заплатили контрабандистам по 5500 долларов за переправку без каких-либо гарантий. Четвертый, из Харьковской области, заплатил 9100 долларов. Против задержанных составлены административные протоколы. Дела были направлены в суд. Сейчас оперативники проводят расследование для выявления всех лиц, задействованных в организации незаконного пересечения границы этими мужчинами.

уклонисты
Сообщение об уклонистах. Фото: скриншот

Напомним, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырем украинцам. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

граница
Венгрия
пограничники
армия
военные
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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