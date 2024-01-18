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Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів — вони намагалися відпливти до Угорщини човном

18 січня 2024 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів — вони намагалися відпливти до Угорщини човном
Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Біля українсько-угорського кордону співробітниками прикордонного відділу "Вилок" Мукачівського підрозділу було затримано чотирьох чоловіків з надувним човном. Прикордонники виявили їх близько 3:00, коли вони рухалися у напрямку кордону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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У повідомленні йдеться, що помітивши, що їхні дії розкрито, чоловіки намагалися втекти. Для їхньої зупинки військовослужбовці були змушені зробити кілька запобіжних пострілів.

Троє із затриманих — це жителі Херсона, які заплатили контрабандистам по 5500 доларів за переправку без жодних гарантій. Четвертий із Харківської області заплатив 9100 доларів. Проти затриманих складено адміністративні протоколи. Справи було направлено до суду. Наразі оперативники проводять розслідування для виявлення всіх осіб, які залучені в організації незаконного перетину кордону цими чоловіками.

ухилісти
Повідомлення про ухилистів. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирьом українцям. Для цього чоловіки використовували поради з Telegram-каналу.

Також ми писали, що оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.

кордон
Угорщина
прикордонники
армія
військові
мобілізація
війна в Україні
ухилянти

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