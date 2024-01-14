Прикордонники спіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови
Прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.
Про це повідомляє ДПСУ.
Намагалися втекти до Молдови
"Четверо громадян, користуючись порадами Telegram-каналу, намагалися незаконно дістатися Молдови", — йдеться у повідомленні.
Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ.
Стало відомо, що за такі інструкції "консультанти" брали 3-5 тис. доларів.
Зазначається, що стосовно порушників склали адмінпротоколи, рішення за якими прийме суд.
Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною і ухилянт перебував у важкому стані.
Також ми писали, що прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.
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