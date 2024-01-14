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Прикордонники спіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови

14 січня 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники спіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови
Українці, які намагалися втекти до Молдови. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Намагалися втекти до Молдови

"Четверо громадян, користуючись порадами Telegram-каналу, намагалися незаконно дістатися Молдови", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ. 

Стало відомо, що за такі інструкції "консультанти" брали 3-5 тис. доларів.

Зазначається, що стосовно порушників склали адмінпротоколи, рішення за якими прийме суд.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною і ухилянт перебував у важкому стані.

Також ми писали, що прикордонники спільно з нацполіцією викрили злочинну схему переправляння ухилянтів за кордон на Прикарпатті. Організатору вивозу чоловіків з України повідомили про підозру.

Молдова
кордон
прикордонники
військовий призов

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